la vieste en rose 2026 tutto pronto per brindare

La Vieste en Rose 2026 è ufficialmente pronta a partire, con l’obiettivo di inaugurare la stagione estiva con una serie di brindisi. L’organizzazione ha rilasciato le informazioni ufficiali sull’evento, che si terrà a breve. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle date o sul programma, ma si conferma che l’evento si svolgerà come previsto per accogliere i partecipanti.

La Vieste en Rose è pronta ad aprire l'estate a suon di brindisi. Sull'imminente evento è stato rilasciato un comunicato stampa di seguito riportato. Vieste è pronta a brindare all’estate. Manca pochissimo alla 7^ edizione de La Vieste en Rose, l’evento che inaugura simbolicamente l’estate pugliese tra vino, sapori, musica e atmosfera mediterranea. La presentazione ufficiale de La Vieste en Rose si terrà lunedì 1° giugno alle ore 17.30, presso l’aula consiliare del Comune di Vieste (corso Lorenzo Fazzini 29), con la conferenza stampa a cui interverranno l’Assessore al le Politiche per il Turismo e la Promozione della Regione Puglia... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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