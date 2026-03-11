Il Comune di Vieste e Gambero Rosso organizzano la settima edizione di Vieste en Rose, un evento dedicato ai vini rosati, che si svolgerà il primo giugno 2026 nella città di Vieste. La manifestazione si concentra sulla promozione di questa tipologia di vino e coinvolge produttori e appassionati. La data e il luogo sono stati annunciati ufficialmente e l’evento si terrà nel centro della città.

“Una città che brinda”. Con questo spirito Vieste si prepara ad accogliere La Vieste en Rose, l’evento enogastronomico che celebra il vino rosato e dà il via all’estate pugliese. La 7^ edizione, in programma lunedì 1° giugno 2026 in uno degli scenari più incantevoli del Sud Italia, riunirà cantine, operatori e appassionati per vivere una serata tra degustazioni, musica e cultura del vino. La novità della 7^ edizione: la partnership con Gambero RossoLa settima edizione segna una novità importante: la collaborazione tra il Comune di Vieste e Gambero Rosso, leader e punto di riferimento del settore enogastronomico italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Il 1° giugno 2026 a Vieste

Comune di Vieste, nuovo assetto in Giunta: Giusy Sementino nominata assessoraEntra a far parte della Giunta con deleghe ai Servizi sociali, Pari opportunità, Politiche del lavoro, Formazione, Politiche giovanili e Pesca Con...

Lotteria Italia 2026, vincite anche in Capitanata: biglietti fortunati a Foggia, Ascoli, Cerignola e ViesteLa Lotteria Italia ha premiato anche la Puglia, dove 11 persone si sono aggiudicate vincite da 20mila a 100mila euro, aggiudicandosi premi di diversa...

Una selezione di notizie su La Vieste en Rose 2026

Discussioni sull' argomento VIESTE – AFFIDATA A GAMBERO ROSSO LA PROMOZIONE DE LA VIESTE EN ROSE 2026; La Vieste en Rose 2026: a Gambero Rosso la promozione.

VIESTE EVENTO La Vieste en Rose 2026: affidata a Gambero Rosso la promozione dell’eventoAffidate a Gambero Rosso le attività di comunicazione e valorizzazione della manifestazione dedicata ai vini rosati ... statoquotidiano.it

VIESTE EN ROSE La Vieste en Rose 2026, evento comunale da 120 mila euroVIESTE – Il Comune decide di metterci la firma (in tutti i sensi) su uno degli eventi di lancio dell’estate: con delibera di Giunta n.18 del 3 febbraio 2026 l’amministrazione ha autorizzato la ... statoquotidiano.it

