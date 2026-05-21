L’amministrazione comunale di Montespertoli ha risposto alle osservazioni dei consiglieri d’opposizione riguardo allo stato delle strade. Pur riconoscendo alcune criticità nel manto stradale, ha precisato di non riscontrare un livello di degrado tale da giustificare le preoccupazioni sollevate. La discussione si inserisce nel tentativo di affrontare e risolvere eventuali problemi di manutenzione. La questione rimane al centro di un confronto tra le diverse parti dell’amministrazione comunale.

MONTESPERTOLI "L’amministrazione comunale è a conoscenza delle criticità citate, pur non rilevando lo stato di “degrado“ cui fanno riferimento i consiglieri d’opposizione. E’ in programma una valutazione specifica per la rimozione del manto stradale deteriorato con personale dell’ente, in prossimità del punto in cui la manovra dei mezzi pesanti crea avvallamenti, e si prevede richiesta di preventivo da parte di impresa specializzata in asfalti a caldo". Il vice-sindaco Marco Pierini di Montestepertoli ha così risposto all’interrogazione presentata da Montespertoli di Tutti, con i consiglieri comunali di minoranza che avevano puntato il dito contro l’asfalto deteriorato e le buche riscontrate nella frazione di Anselmo, ravvisandovi potenziali pericoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Conosciamo le criticità del manto stradale. E ci siamo attivati"

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