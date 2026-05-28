La truffa della finta intervista di Gabanelli a Porta a Porta | sui social circolano decine di inserzioni a pagamento con immagini generate dall’AI

Da open.online 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Su X sono comparsi numerosi annunci a pagamento con immagini create dall’intelligenza artificiale, che pubblicizzano una presunta intervista tra una giornalista e l’amministratore delegato di una grande banca. Le inserzioni promuovono un confronto tra le due figure durante una trasmissione televisiva. Non ci sono conferme ufficiali né prove di questa intervista, e le immagini sono state generate artificialmente. La notizia circola come fake news sui social network.

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Su X circolano decine di post sponsorizzati che promuovono un presunto scontro tra Milena Gabanelli e l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina a Porta a Porta. Secondo questi contenuti, la giornalista avrebbe rivelato in diretta come «la gente comune può finalmente riprendere il controllo dei propri soldi» grazie a una piattaforma di trading online. Nulla di tutto ciò è mai avvenuto e l’intervista è completamente inventata. Inoltre, le immagini che accompagnano la truffa sono generate con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Milena Gabanelli non ha mai partecipato a una puntata di Porta a Porta in cui avrebbe «smascherato» l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. 🔗 Leggi su Open.online

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