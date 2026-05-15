Nella trasmissione serale di Rai1, un confronto tra ospiti ha acceso le discussioni sui social a causa di una frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv riguardo al caso di Garlasco. Durante il dibattito, si è parlato del profilo psicologico di Andrea Sempio e di come il suo nome sia collegato alla vicenda. La frase, riferita ai sogni di tutti, ha suscitato immediate reazioni online, creando un acceso dibattito tra gli utenti.

È polemica sui social dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 ieri sera, durante un confronto tra gli ospiti in studio sul caso del delitto di Garlasco e sul profilo psicologico di Andrea Sempio. Tutto è iniziato con l’intervento della giallista Elisabetta Cametti: “Sono stati analizzati i suoi diari, i suoi scritti: lui sognava di stuprare le donne, sognava di accoltellarle. Lui aveva un interesse per gli stupratori, per i predatori, per gli omicidi. Questo ovviamente non fa di lui né un aggressore né un assassino, ma c’è una parte di lui che potrebbe essere compatibile con un comportamento delittuoso”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sempio? Nei sogni di tutti c’è lo stupro”: la frase choc di Concita Borrelli su Garlasco a Porta a Porta, è polemica sui social

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