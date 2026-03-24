Porta a porta caccia agli astenuti niente risse e 3.500 eventi | i segreti della campagna di popolo dei magistrati con gli ex spin doctor di Vendola

La campagna di popolo dei magistrati si svolge principalmente nelle province, lontano dai salotti televisivi romani. Utilizzano il porta a porta e i social media come strumenti principali per comunicare con la gente. Nella loro attività sono stati organizzati circa 3.500 eventi, senza episodi di risse o tensioni. Sono state condotte anche azioni di sensibilizzazione contro l'astensionismo.

Poco nei salotti tv romani, molto nelle province in mezzo alla gente. Il porta a porta e i social media come mezzi principali di comunicazione. Mai scendere nella rissa, ma tenere il discorso sul piano più alto possibile. Non cercare di “rubare” voti al governo, ma di raccoglierli nelle praterie dell’ astensionismo. La campagna referendaria dell’ Associazione nazionale magistrati, condotta attraverso il comitato “ Giusto dire No “, si è rivelata un capolavoro strategico, capace di far vincere una battaglia apparentemente impossibile fino a qualche mese fa. E un ruolo fondamentale, in questo senso, l’hanno avuto i consulenti di comunicazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Porta a porta, caccia agli astenuti, niente risse e 3.500 eventi: i segreti della “campagna di popolo” dei magistrati (con gli ex spin doctor di Vendola) Articoli correlati Con le vendite porta a porta estorcevano denaro agli anziani, i proventi usati per vacanze da sogno e auto di lussoUn sistema truffaldino particolarmente efficace quello che, secondo gli inquirenti della Guardia di Finanza di Padova, era stato messo in piedi da... Raccolta dei rifiuti 'porta a porta' in centro, riprendono gli incontri pubblici: al via la consegna dei materialiRiprendono venerdì 9 gennaio gli incontri con i cittadini promossi da Ambiente spa, con la partecipazione del Comune, per illustrare il sistema di... Tutto quello che riguarda Porta a porta caccia agli astenuti... Discussioni sull' argomento Cinghiali a caccia di cibo in pieno giorno nel parchetto dei bambini a Luna e Sole; Rovescia in strada i bidoni della raccolta differenziata: caccia al vandalo; Rivanazzano, il porta a porta fa impennare la raccolta rifiuti; Un’altra settimana senza votare gli emendamenti alla riforma della legge sulla caccia. Ascoli, Porta Tufilla a caccia del cavaliere. Ora l'ipotesi è ChitarriniAscoli Piceno, 19 luglio 2017 - Si va verso una soluzione interna, al sestiere di Porta Tufilla, in vista della giostra della tradizione in programma il 6 agosto. Per sostituire il convalescente ... ilrestodelcarlino.it PICCHIATO brutalmente dal figlio a Porta Nuova, gioielliere di 86 anni muore dopo due settimane Rip La notizia - facebook.com facebook La porta dell’Umbria ift.tt/ymDWY7E #evento #takethedate x.com