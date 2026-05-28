Un imprenditore fiorentino nato nel 1939 ha ricevuto il titolo di Cavaliere del Lavoro. È alla guida di Powersoft, azienda operante nel settore elettronico. La cerimonia si è svolta oggi, con la consegna ufficiale del riconoscimento. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di altre figure del mondo imprenditoriale. Il nuovo Cavaliere del Lavoro si aggiunge a una lista di professionisti distinti in Toscana.

Firenze, 28 maggio 2026 - La Toscana ha un nuovo Cavaliere del Lavoro. Del prestigioso titolo è stato insignito Carlo Lastrucci, fiorentino, classe 1939, imprenditore nel settore elettronico alla guida di Powersoft. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del 2 giugno ha firmato il decreto di nomina dei 25 nuovi insigniti, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Chi è Carlo Lastrucci. Carlo Lastrucci è dal 1998 presidente di Powersoft, azienda fondata dai figli attiva nella progettazione e produzione di sistemi di amplificazione audio e di trattamento del segnale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana ha un nuovo Cavaliere del Lavoro: è il fiorentino Carlo Lastrucci

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