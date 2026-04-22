Durante un'intervista, Irene Grandi ha commentato le differenze tra l'atmosfera di Sanremo e quella di Canzonissima. Ha detto che a Sanremo non si riesce a creare l'ambiente conviviale che si vive nella trasmissione storica, sottolineando che anche il presentatore influisce su questa dinamica. In particolare, ha menzionato che a Sanremo, a differenza di Canzonissima, la collaborazione tra i partecipanti non è sempre spontanea e che il momento e la figura del conduttore incidono sulla situazione.

“A Sanremo mica si crea l’atmosfera bella che c’è a Canzonissima, dove siamo una squadra. Non sempre ho voglia di farlo, dipende anche dal momento, dal presentatore. Carlo Conti, per esempio, pure se è fiorentino (come lei, ndr ), non mi ha mica supportato come la sua preferita. Non hanno insistito a chiamarmi, ecco”: a parlare con F è Irene Grandi che festeggia 30 anni di carriera il prossimo maggio con un tour intitolato Fiera di Me. Al settimanale ha parlato della sua attuale esperienza tv nel programma di RaiUno condotto da Milly Carlucci ma anche, con un certo rammarico, dell’ultimo Festival. Sul prossimo conduttore della kermesse canora, Stefano De Martino, Grandi ha speso parole belle: “ È brillante, allegro, intelligente, ha senso del tempo e del ritmo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo non si crea la bella atmosfera che c’è a Canzonissima. Dipende anche dal presentatore. Carlo Conti, pure se è fiorentino, non mi ha mica supportato come la sua preferita”: così Irene Grandi

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