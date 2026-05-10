ACI Alessandria | Lastrucci guida il nuovo direttivo verso il centenario

L'Automobile Club Alessandria ha annunciato la composizione del nuovo direttivo, con Lastrucci come presidente. I membri scelti sono stati presentati durante un'assemblea pubblica, che ha confermato la loro nomina ufficiale. Tra le iniziative previste, ci sono eventi dedicati ai motori e progetti artistici locali. L'obiettivo è avvicinare il mondo delle auto alla comunità artistica della zona.

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? Domande chiave Chi sono i nuovi membri che guideranno l'ACI Alessandria?. Come verranno uniti il mondo dei motori e l'arte locale?. Cosa prevede il programma del raduno Ruote nella Storia a ottobre?. Perché la sicurezza stradale è diventata la priorità del nuovo direttivo?.? In Breve Vicepresidente Carlo Natta, consiglieri Rollino e Sammartano, Maria Chiara Garbarino e revisori Cairo e Boveri.. Raduno Ruote nella Storia previsto per ottobre con visite ai luoghi artistici locali.. Obiettivo centenario dell'ente tramite sport automobilistico ed educazione alla sicurezza stradale.. Promozione del turismo provinciale integrando mobilità storica e valorizzazione del patrimonio artistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ACI Alessandria: Lastrucci guida il nuovo direttivo verso il centenario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Nuovo direttivo S.O.S. 372: Renzi guida la battaglia per Catania, nuova guida per la Camera Penale: Tamburino guida il direttivoL’assemblea della Camera penale Serafino Famà di Catania ha definito la nuova guida dell’istituzione attraverso l’elezione del consiglio direttivo,...