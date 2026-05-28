La guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno causato un forte aumento dei costi dei fertilizzanti chimici, evidenziando la dipendenza dell’agricoltura moderna dalle fonti fossili. Le aziende agricole stanno affrontando difficoltà nel reperire i nutrienti necessari per le colture, con ripercussioni sui raccolti. La situazione ha portato a un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati locali e internazionali. La dipendenza dai fertilizzanti chimici si mostra sempre più vulnerabile a eventi geopolitici.

Ambiente Il blocco di Hormuz ha messo alle corde il sistema agricolo dominante basato sui fertilizzanti azotati. Il salasso globale della crisi. L’indipendenza possibile Ambiente Il blocco di Hormuz ha messo alle corde il sistema agricolo dominante basato sui fertilizzanti azotati. Il salasso globale della crisi. L’indipendenza possibile La dipendenza dell’agricoltura moderna dalle fonti fossili è apparsa evidente con la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz sta avendo un grande impatto sulle produzioni agricole. Il sistema alimentare mondiale, già in una condizione di forte sofferenza, si trova a fare i conti con la carenza dei fertilizzanti sintetici derivati dagli idrocarburi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La terra di dipendenza dai fertilizzanti chimici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il suolo medievale vietato che potrebbe porre fine ai fertilizzanti per sempre

Notizie e thread social correlati

Fertilizzanti, Confeuro: “Ok Ue e Italia ma diminuire dipendenza da prodotti chimici”L’Unione Europea e il governo italiano hanno approvato nuove misure che favoriscono gli agricoltori nell’acquisto di fertilizzanti.

Il dilemma dell’onnivoro: così monocolture e fertilizzanti chimici minacciano la TerraA metà aprile, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un allarme riguardo all’impatto delle monocolture e dell’uso dei fertilizzanti...

Argomenti più discussi: Flussi vs stock: perché la dipendenza da minerali critici è diversa da quella dal petrolio; Commercio dell’IA con USA e Asia: Europa rischia una pericolosa trappola di dipendenza; Saloni e festival nell’era dei social, la rivoluzione della presenza; Non solo veleni: nella Terra dei fuochi che accoglie Leone XIV ci sono storie di riscatto. Ve le raccontiamo.

L’enciclica mette in guardia da molte insidie: PIATTAFORME PROGETTATE PER CATTURARE ATTENZIONE E FRAGILITÀ EMOTIVE, ALGORITMI CHE AMPLIFICANO POLARIZZAZIONE E DISINFORMAZIONE, IA CHE PUÒ INDEBOLIRE GIUDIZIO CRITICO, x.com

Perché non si riesce a rendere legale la cannabis? reddit

La dipendenza energetica ci costa 53 miliardi l’anno. E resta invariataNel 2025 l’Italia ha importato 63 miliardi di mc di gas naturale e 71 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi. Tradotto: 53 miliardi di euro che abbiamo pagato per la nostra dipendenza dai ... huffingtonpost.it