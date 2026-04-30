Il dilemma dell’onnivoro | così monocolture e fertilizzanti chimici minacciano la Terra

A metà aprile, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un allarme riguardo all’impatto delle monocolture e dell’uso dei fertilizzanti chimici sulla Terra. Secondo le analisi, l’espansione delle colture specializzate e l’utilizzo di sostanze chimiche stanno contribuendo alla degradazione ambientale e alla perdita di biodiversità. La questione riguarda le pratiche agricole adottate e le conseguenze a lungo termine per il pianeta.

di Nadia D’Agaro Risale alla metà di aprile l’allarme della Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), su una possibile crisi alimentare globale in seguito alla chiusura dello stretto di Hormuz e il conseguente mancato rifornimento di fertilizzanti chimici per l’agricoltura, ma non sono mancati gli avvertimenti degli scienziati sul pericolo di una agricoltura che sfrutta in modo massiccio, intensivo, scriteriato, il suolo: già nel 2006, cioè vent’anni fa, esce negli Usa il saggio di Michael Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, il cui primo capitolo è dedicato a una pianticella, modesta, forte, assertiva e invadente, una superpianta: il mais: “Parte prima; La catena industriale: l’impero del mais; 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il dilemma dell’onnivoro: così monocolture e fertilizzanti chimici minacciano la Terra Notizie correlate Opzioni di terra e limiti politici. Il dilemma americano sull’IranIl presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha accusato Washington di giocare una partita doppia: da un lato dichiarare apertura... Artemis II, battuto il record dell’Apollo 13: mai così distanti dalla TerraGli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta dagli esseri umani, che era finora...