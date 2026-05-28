La svolta per il minimetrò | corse notturne il sabato per tutto il 2026 orari speciali per Uj e grandi eventi

Il servizio del minimetrò sarà potenziato con corse notturne il sabato fino alla fine del 2026, secondo quanto annunciato. Verranno inoltre introdotti orari speciali per eventi di grande affluenza e per l’università. La modifica mira a ridurre l’uso delle auto nel centro cittadino e a migliorare la mobilità pubblica, come già comunicato dalla sindaca. Le corse notturne e gli orari estesi entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Lo aveva da tempo annunciato la sindaca Vittoria Ferdinandi un cambio di orari per il minimetrò per liberare sempre di più dalle auto il centro e allo stesso tempo trovare nuova linfa per il servizio di trasporto. Ora arriva la conferma sia dal Comune che dall'azienda stessa: gli orari delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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