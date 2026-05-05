Papa Leone XIV a Pompei e Napoli | treni speciali corse notturne e orari disponibili

In vista della visita di Papa Leone XIV prevista per l’8 maggio a Napoli e Pompei, sono state organizzate corse speciali di treni e treni notturni, con orari specifici pubblicati dalle ferrovie. Sono stati predisposti servizi di trasporto dedicati per facilitare gli spostamenti dei pellegrini. La linea ferroviaria ha comunicato dettagli sugli orari e sui percorsi disponibili per i viaggi verso le località interessate dall’evento.

"> In occasione della visita di Papa Leone XIV, programmata per l’8 maggio a Napoli e Pompei, ci si aspetta un imponente afflusso di fedeli. Per far fronte a questa situazione, l’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha messo a punto, in collaborazione con la Prefettura, un piano straordinario di potenziamento dei servizi ferroviari. Aumenteranno le corse della circumvesuviana e saranno potenziate le composizioni dei treni, a seconda della disponibilità del materiale rotabile. Corse Speciali per la Visita del Papa. La programmazione prevede corse straordinarie in partenza da diverse località, come Napoli, Poggiomarino, Sorrento e Torre Annunziata, a partire dalle ore 03:50 del mattino.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Papa Leone XIV a Pompei e Napoli: treni speciali, corse notturne e orari disponibili. Notizie correlate Papa Leone XIV in Campania: tappe a Pompei, Napoli e Terra dei FuochiSi attende con grande interesse l’annuncio ufficiale del programma delle visite di Papa Leone XIV in Campania. Papa Leone XIV sarà a Napoli a maggio: tappa anche ad Acerra e PompeiPompei, Napoli e Acerra si preparano ad accogliere Papa Leone XIV, che sarà in Campania per due visite pastorali nel giro di quindici giorni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Il discorso di Papa Leone XIV agli insegnanti di religione; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza Università di Roma. Strade chiuse e divieti di sosta per la visita di Papa Leone XIV a NapoliNapoli, traffico modificato per la visita di Papa Leone XIV: strade chiuse, divieti di sosta e cambi alla mobilità dal 7 all’8 maggio 2026. napolike.it Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV ... fanpage.it Manda Rubio da Papa Leone XIV e poi lo attacca In che follia siamo - facebook.com facebook Trump attacca di nuovo Papa Leone: "Sta mettendo a rischio molti cattolici". E poi ancora: "Vuole che l'Iran abbia l'arma nucleare, è di Chicago, deve imparare" x.com