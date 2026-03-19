Il concerto di Radio 105 a Ferrara ha suscitato polemiche, con il sindaco che ha commentato i commenti dei critici, definendoli ‘soliti mai contenti’. Oggi la città si appresta ad ospitare l’evento, con il palco già allestito e le prove tecniche in corso. La manifestazione rappresenta un momento importante per Ferrara, che si prepara ad accogliere un grande evento musicale.

Ferrara, 19 marzo 2026 – Il palco è ormai pronto. “Prova, uno, due, tre. Prova”. Suoni, microfoni, acustica. Le luci. Mancano poche ore al maxi evento di Radio 105. Sul palco 49 artisti, big della canzone come Sal da Vinci, Per sempre sì, biglietto per il trionfo a Sanremo. Fedez, Marco Masini, Tommaso Paradiso, una sfilata di giganti. Ci sarà Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera protagonista del compleanno di Radio 105 che verrà festeggiato in piazza Trento e Trieste, qui, da noi, Ferrara. Si parte domani, poi 21 e 22 con Battiti Live Spring, verso il cielo il palco azzurro elettrico. Poi ancora il 26 e 27 marzo, si chiamerà SuperKaraoke. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polemica concerto Radio 105, il sindaco ai ‘soliti mai contenti’: “Grandi eventi, una svolta. Oggi Ferrara gioca in serie A e qualcuno non l’ha capito”

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