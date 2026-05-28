Una fotografia di Federico Patellani, conosciuta come quella della “Donna della Repubblica”, ricorda il referendum del 2 giugno 1946. La foto è stata scattata in un momento di grande partecipazione popolare e femminile, segnando un passaggio fondamentale per il Paese. Patellani ha realizzato diversi scatti per documentare quell’evento storico, diventati simboli di un momento di svolta. La immagine rappresenta un pezzo importante della memoria collettiva legata alla nascita della Repubblica.

I l potere di un’immagine sta nella sua capacità di condensare una storia. La foto passata alla storia come quella della “Donna della Repubblica” riesce a condensare addirittura la Storia. La Storia d’Italia in uno dei suoi momenti cruciali. E cioè la vittoria della repubblica sulla monarchia nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, 80 anni fa esatti tra pochi giorni. Il volto sorridente di una ragazza che spunta dalla prima pagina de Il Corriere della Sera che dà la notizia diventa ben presto manifesto. Una ragazza la cui identità è rimasta a lungo sconosciuta (finché non è stata svelata.). E che l’obiettivo del fotografo ha trasformato in icona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia di uno scatto mitico e di tanti altri, firmati dal maestro Federico Patellani, per ricordare il referendum del 2 giugno 1946. Momento fondativo per il nostro Paese e grande occasione di partecipazione femminile

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