Il 10 marzo 1946 le donne italiane parteciparono per la prima volta alle elezioni amministrative post-belliche, potendo votare se avevano almeno 21 anni e candidarsi se avevano più di 25 anni. Questa data segna il debutto ufficiale delle elettrici nel sistema politico italiano, un momento che ha rappresentato un passo importante nel percorso di inclusione femminile nel mondo elettorale.

O ttant'anni dal primo voto. Era il 10 marzo 1946 e le italiane andavano per la prima volta alle urne (se avevano compiuto 21 anni) e per la prima volta potevano essere elette (se ne avevano più di 25 anni). È datato 10 marzo 1946 il decreto sulla loro eleggibilità, il n.74, emanato con la "spinta" di Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti. Da allora in poi le donne sono formalmente cittadine con pieni diritti. Ma il 10 marzo 1946 è anche la data delle prime elezioni amministrative a cui le donne presero parte: del primo voto delle donne, quindi.

© Iodonna.it - Prima dek 2 giugno 1946, quando anche le donne parteciparono al voto del referendum tra monarchia e Repubblica, il vero esordio delle elettrici italiane avvenne il 10 marzo 1946 alle elezioni amministrative post-belliche

Voto alle donne!, quando Mussolini era a favore e Turati e Giolitti no. In un libro il faticoso cammino di un cambiamento epocale che oggi compie 80 anni (10 marzo 1946)Il primo a concedere il voto alle donne fu nientemeno che Mussolini, poi per via delle “leggi fascistissime” non lo applicò.

Nel 1946 la prima volta delle donne italiane al voto: San Giuliano celebra questi 80 anni con un mese di eventiIl programma del 'Marzo delle Donne 2026' sangiulianese: stasera (venerdì 6 marzo) il primo appuntamento con la presentazione del volume 'Poesia...

