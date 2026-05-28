La storia del condono edilizio spuntato e ritirato in poche ore | cosa prevedeva l’emendamento al Piano Casa

Un emendamento al Piano Casa riguardante un condono edilizio è stato presentato in commissione, ma è stato ritirato poche ore dopo a causa delle polemiche. La proposta prevedeva una norma specifica sul condono, ma non è stata approvata ufficialmente. La vicenda ha generato confusione all’interno della maggioranza politica, che ha successivamente deciso di ritirare il testo. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli o modifiche al momento.

Prima l’emendamento in commissione, poi – ma dopo le polemiche – arriva il dietro front. Sul Piano Casa in maggioranza va in scena un piccolo pasticcio sul condono edilizio. Ad aprire il caso è stato un emendamento presentato dall’azzurra Annarita Patriarca, già spuntato durante l’iter della legge di Bilancio, che puntava a riaprire una finestra sul vecchio condono del 2003, quello varato dal governo Berlusconi. Il testo sarebbe intervenuto sull’articolo 32 del decreto legge 269 del 2003 e in sostanza avrebbe previsto che la sanatoria potesse applicarsi alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 anche se realizzate in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa. 🔗 Leggi su Open.online

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