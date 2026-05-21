Condono edilizio 2026 torna l’ipotesi riapertura della sanatoria 2003 | chi potrebbe regolarizzare casa e cosa cambia

Il condono edilizio del 2026 torna a essere al centro dell’attenzione politica italiana, riaprendo il dibattito sulla possibilità di sanare abusi edilizi risalenti al 2003. La discussione riguarda milioni di proprietari che potrebbero avere l’opportunità di regolarizzare le loro costruzioni ancora non in regola, dopo più di vent’anni di attesa. La questione coinvolge diversi aspetti normativi e pratici, con possibili cambiamenti rispetto alle procedure e ai requisiti previsti nella precedente sanatoria.

Il condono edilizio torna al centro del dibattito politico italiano e riapre immediatamente una delle questioni più delicate per milioni di proprietari di immobili: la possibilità di regolarizzare vecchi abusi edilizi rimasti sospesi per oltre vent’anni. La maggioranza starebbe infatti valutando una nuova riapertura del condono del 2003, un’ipotesi che riaccende speranze, dubbi e tensioni politiche in un momento in cui il mercato immobiliare italiano è già attraversato da una lunga stagione di incertezza tra bonus casa, nuove norme urbanistiche, verifiche catastali e compravendite sempre più complesse. Per molti proprietari non si tratta di un tema teorico. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Condono Edilizio 2026, analizziamo le proposte legge e i 3 condoni della storia italiana.

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