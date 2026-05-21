Condono edilizio 2003 la maggioranza ci riprova | cosa prevede e perché se ne parla

La maggioranza di centrodestra ha avviato nuovamente la discussione sulla possibilità di riaprire il condono edilizio approvato nel 2003. Il nuovo dibattito parlamentare mira a prevedere un'estensione delle pratiche che possono essere regolarizzate, con l’obiettivo di includere alcune pratiche edilizie ancora non regolarizzate. La questione torna di attualità dopo che, in passato, il tema ha già suscitato dibattiti e confronti tra le forze politiche. La proposta si inserisce in un quadro di norme e interventi riguardanti il settore edilizio.

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