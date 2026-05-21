Condono edilizio 2003 la maggioranza ci riprova | cosa prevede e perché se ne parla
La maggioranza di centrodestra ha avviato nuovamente la discussione sulla possibilità di riaprire il condono edilizio approvato nel 2003. Il nuovo dibattito parlamentare mira a prevedere un'estensione delle pratiche che possono essere regolarizzate, con l’obiettivo di includere alcune pratiche edilizie ancora non regolarizzate. La questione torna di attualità dopo che, in passato, il tema ha già suscitato dibattiti e confronti tra le forze politiche. La proposta si inserisce in un quadro di norme e interventi riguardanti il settore edilizio.
Il centrodestra torna a discutere della riapertura del condono edilizio del 2003, con un nuovo tentativo parlamentare che punta ad allargare le possibilità di regolarizzare alcune pratiche rimaste in sospeso. La proposta, però, non è stata convertita in legge e al momento resta un’ipotesi squisitamente politica. Dopo un primo tentativo intrapreso prima di Natale, la maggioranza sta ora valutando nuove modifiche attraverso emendamenti e interventi normativi. Il tema, lo sappiamo, ciclicamente ritorna. E lo fa perché riguarda migliaia di pratiche mai chiuse definitivamente e immobili che, a distanza di oltre vent’anni, si trovano ancora in una situazione amministrativa incerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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