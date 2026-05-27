Belen Rodriguez ha annunciato di aver affrontato un problema di salute mentale. La notizia ha suscitato molte reazioni sui social, con commenti e opinioni da parte del pubblico. La cantante e showgirl ha condiviso la sua esperienza, evidenziando quanto sia difficile parlare apertamente di questi temi. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione su un argomento ancora considerato tabù, con molti utenti che hanno espresso supporto o curiosità.

Quasi sempre, di quello che succede, mi piace osservare le reazioni. Perché, spesso, di ciò che accade – come nel caso di Belen Rodriguez – si sa molto poco (anche se si è convinti del contrario), mentre la risposta della gente dice molto, se non addirittura tutto. In questo caso specifico, ad esempio, dice che la salute mentale è un tema (ancora) fortemente tabù, che non viene preso sul serio (spesso nemmeno da chi pensa di farlo). Belen Rodriguez e il tabù della salute mentale. Il primo elemento che fa capire come la tematica della salute mentale sia incompresa e quindi svilita è dato dal fatto che molti, dopo le notizie su Belen trapelate... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La storia di Belen dimostra per l’ennesima volta che la salute mentale è ancora un tabù

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Un po' la capisco la frustrazione di #BelenRodriguez! Prima #mediaset le promette un programma e poi la rimuove quando era già tutto fatto (se la storia fosse vera). Boh, comunque tutto è bene quel che finisce bene x.com

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