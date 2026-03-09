Il regista Werner Herzog continua a dedicarsi alla sua passione, dimostrando che nulla è ancora impossibile. Dopo più di cinquant'anni, Herzog rimane impegnato a esplorare nuovi progetti, mantenendo vivo il suo spirito creativo. La sua presenza nel mondo del cinema è costante, e la sua attività artistica si protrae senza sosta.

È passato più di mezzo secolo ma nulla sembra mutato. Werner Herzog è sempre lì, a rincorrere qualcosa. A dare fiato a sfide folli, avventure irrazionali ai confini del possibile, fuori dal mondo, per monumentalizzarle epicamente. Siano esse accadute realmente o invenzioni narrative, poco cambia. Il motore che muove tutto resta lo spirito, le scintille interiori che animano gli eroi protagonisti del suo cinema. A ottantatre anni, con una voglia di raccontare intatta, sono i vasti e parzialmente inesplorati altipiani angolani, “sorgenti della vita”, che chiamano. Una “caccia”, priva di armi ma con telecamere, talvolta con smartphone, in spalla. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ghost Elephants dimostra che per Werner Herzog tutto è ancora possibile

Articoli correlati

In arrivo su Disney+ l’ultimo documentario di Werner HerzogIl documentario di National Geographic Documentary Films, GHOST ELEPHANTS, debutterà l’8 marzo su Disney+.

Leggi anche: Disney+, Werner Herzog racconta la ricerca degli elefanti fantasma

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ghost Elephants

Temi più discussi: Herzog e Boyes sulle tracce degli elefanti fantasma. Vivono di notte, sono lo spirito delle tribù della foresta; Disney+ marzo 2026: Daredevil, Scrubs, Lucky Luke e la Champions League accendono la primavera nerd; Werner Herzog racconta la sua avventura a caccia degli Elefanti Fantasma.

Ghost Elephants, intervista con l’esploratore Steve BoyesGhost Elephants, intervista con l'esploratore Steve Boyes. Documentary Films, che fa il suo debutto l'8 marzo su Disney+. tvserial.it

Ghost Elephants: intervista a Steve BoyesPer l'uscita su Disney+ di Ghost Elephants, il documentario diretto e narrato da Werner Herzog, abbiamo intervistato Steve Boyes ... cinefilos.it

Cinefilos.it. . La nostra intervista a Steve Boyes su Ghost Elephants Il film, presentato a #Venezia82 è arrivato su Disney+ #GhostElephants #SteveBoyes #Documentario #DisneyPlus #Intervista - facebook.com facebook