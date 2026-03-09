Ghost Elephants dimostra che per Werner Herzog tutto è ancora possibile

Il regista Werner Herzog continua a dedicarsi alla sua passione, dimostrando che nulla è ancora impossibile. Dopo più di cinquant'anni, Herzog rimane impegnato a esplorare nuovi progetti, mantenendo vivo il suo spirito creativo. La sua presenza nel mondo del cinema è costante, e la sua attività artistica si protrae senza sosta.

È passato più di mezzo secolo ma nulla sembra mutato. Werner Herzog è sempre lì, a rincorrere qualcosa. A dare fiato a sfide folli, avventure irrazionali ai confini del possibile, fuori dal mondo, per monumentalizzarle epicamente. Siano esse accadute realmente o invenzioni narrative, poco cambia. Il motore che muove tutto resta lo spirito, le scintille interiori che animano gli eroi protagonisti del suo cinema. A ottantatre anni, con una voglia di raccontare intatta, sono i vasti e parzialmente inesplorati altipiani angolani, “sorgenti della vita”, che chiamano. Una “caccia”, priva di armi ma con telecamere, talvolta con smartphone, in spalla. 🔗 Leggi su Screenworld.it

