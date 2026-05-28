La Stampa passa al Gruppo Sae | conclusa l’operazione di acquisizione

Notizia in breve

Il Gruppo Sae ha completato l’acquisizione del quotidiano, passando ufficialmente alla proprietà del giornale. L’operazione di vendita si è conclusa e il passaggio di proprietà è stato finalizzato. Questa modifica riguarda la gestione e la proprietà del giornale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La notizia è stata resa nota tramite comunicato ufficiale, senza indicazioni su eventuali cambiamenti immediati nella linea editoriale o nelle attività del quotidiano.