La Stampa passa al Gruppo Sae | conclusa l’operazione di acquisizione

Da dayitalianews.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Gruppo Sae ha completato l’acquisizione del quotidiano, passando ufficialmente alla proprietà del giornale. L’operazione di vendita si è conclusa e il passaggio di proprietà è stato finalizzato. Questa modifica riguarda la gestione e la proprietà del giornale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La notizia è stata resa nota tramite comunicato ufficiale, senza indicazioni su eventuali cambiamenti immediati nella linea editoriale o nelle attività del quotidiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Completato il passaggio di proprietà del quotidiano. Il Gruppo Sae ha ufficialmente concluso l’acquisizione del quotidiano La Stampa insieme ai rami d’azienda collegati, portando a termine un’operazione strategica destinata a rafforzare la presenza editoriale del gruppo nel panorama dell’informazione italiana. Nasce Sae Piemonte per gestire la nuova partecipazione. Per sostenere e coordinare il processo di acquisizione, è stata costituita Sae Piemonte, una nuova sub holding partecipata dal Gruppo Sae con il 51% e da Toto Holding con il 49%. La nuova società avrà il compito di detenere la quota di maggioranza di La Stampa Sae, realtà che diventerà proprietaria della storica testata torinese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

la stampa passa al gruppo sae conclusa l8217operazione di acquisizione
© Dayitalianews.com - La Stampa passa al Gruppo Sae: conclusa l’operazione di acquisizione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il gruppo Sae completa l’acquisizione de La StampaIl gruppo Sapere Aude Editori ha concluso l’acquisto del quotidiano La Stampa e dei relativi rami d’azienda, precedentemente detenuti dal gruppo Gedi.

La Stampa cambia proprietà, gruppo Sae completa l’acquistoIl gruppo Sae ha completato l’acquisto de La Stampa e dei relativi rami d’azienda.

Temi più discussi: La Stampa, Alberto Leonardis da oggi editore (insieme con Elkann e Reale Mutua); Alla Stampa (giornale di verticali) termina un tavolo; La Stampa cambia proprietà, la Sae completa l'acquisto; Mister Tennis e i numeri della Stampa, non chiarisce ma attacca il Giornale.

gruppo sae la stampa passa alEditoria, Gruppo SAE completa l'acquisizione de La Stampa(Teleborsa) - Gruppo SAE ha fatto sapere di avere completato l’operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d’azienda ad esso collegati. Per favorire questo processo, il Gruppo SAE h ... finanza.repubblica.it

gruppo sae la stampa passa alLa Stampa passa al Gruppo Sae: completata l’acquisizione della storica testataLa Stampa passa al Gruppo Sae: nuova proprietà e avvio di una fase di trasformazione per lo storico quotidiano torinese. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web