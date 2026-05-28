La Stampa passa al Gruppo Sae | conclusa l’operazione di acquisizione
Il Gruppo Sae ha completato l’acquisizione del quotidiano, passando ufficialmente alla proprietà del giornale. L’operazione di vendita si è conclusa e il passaggio di proprietà è stato finalizzato. Questa modifica riguarda la gestione e la proprietà del giornale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La notizia è stata resa nota tramite comunicato ufficiale, senza indicazioni su eventuali cambiamenti immediati nella linea editoriale o nelle attività del quotidiano.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Completato il passaggio di proprietà del quotidiano. Il Gruppo Sae ha ufficialmente concluso l’acquisizione del quotidiano La Stampa insieme ai rami d’azienda collegati, portando a termine un’operazione strategica destinata a rafforzare la presenza editoriale del gruppo nel panorama dell’informazione italiana. Nasce Sae Piemonte per gestire la nuova partecipazione. Per sostenere e coordinare il processo di acquisizione, è stata costituita Sae Piemonte, una nuova sub holding partecipata dal Gruppo Sae con il 51% e da Toto Holding con il 49%. La nuova società avrà il compito di detenere la quota di maggioranza di La Stampa Sae, realtà che diventerà proprietaria della storica testata torinese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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