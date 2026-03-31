Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del gruppo Sae, ha annunciato di voler vendere immediatamente il quotidiano acquistato di recente, dopo aver avviato la trattativa per l’acquisto de La Stampa. Nonostante l’acquisto non sia ancora concluso, Leonardis ha già avviato contatti con potenziali acquirenti interessati a rilevare l’intera rete di giornali appartenenti al suo gruppo.

Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del gruppo editoriale Sae, anche se non ha ancora perfezionato l’acquisto de La Stampa si è già messo alla ricerca di compratori che possano rilevare il polo di quotidiani che ha creato dal 2020 a oggi. Esborso da 22 milioni di euro da parte di un gruppo indebitato. E in effetti molti osservatori del mercato hanno valutato che l’operazione La Stampa, con un esborso da 22 milioni di euro per un giornale che produce perdite per una decina di milioni all’anno e ha in pancia una redazione di 178 dipendenti, fosse un passo davvero più lungo della gamba per il gruppo Sae, che ha i conti in rosso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Leonardis di Sae ha appena comprato La Stampa e vuole già vendere tutto

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