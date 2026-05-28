Durante un controllo di routine, due uomini sono stati fermati in città. Sono entrambi di 64 anni, originari di una provincia vicina, e noti alle forze dell’ordine. Sono stati trovati in possesso di chiavi false e strumenti da scasso. La polizia ha applicato loro un foglio di via obbligatorio dal territorio comunale e ha sequestrato gli oggetti sospetti.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati nella città di Benevento, la Polizia di Stato ha fermato due soggetti pluripregiudicati, classe ‘59, originari della provincia di Napoli, sorpresi in possesso di chiavi adulterate e arnesi atti allo scasso. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante un’attività di osservazione nella zona bassa della città, hanno notato i due individui aggirarsi con atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura utilitaria. Insospettiti dal comportamento dei soggetti, i poliziotti hanno deciso di seguirne discretamente gli spostamenti. Alla luce di quanto emerso, i due soggetti sono stati accompagnati in ufficio per gli ulteriori accertamenti di rito e deferiti alla locale Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Squadra Mobile blocca due tipi sospetti: foglio di via dal comune di Benevento

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