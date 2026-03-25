Misure alternative sospese dal magistrato La squadra mobile ne porta due in carcere

Due uomini sono stati portati in carcere dalla Polizia in seguito all’esecuzione di due ordini di detenzione. Le misure alternative sono state sospese dal magistrato, che ha disposto il ricovero in carcere dei soggetti coinvolti. La squadra mobile ha eseguito le ordinanze, portando in carcere le persone ritenute responsabili di diverse vicende giudiziarie.

La Polizia ha dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di due uomini responsabili di distinte vicende giudiziarie. I poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino iracheno di 36 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica Amministrazione e in materia di immigrazione. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale in relazione a fatti del 21 marzo scorso, quando il condannato ha opposto resistenza agli agenti di due volanti intervenute a Torrette per la segnalazione di un ubriaco. Nella circostanza, l’uomo minacciava e oltraggiava gli operatori della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Misure alternative sospese dal magistrato. La squadra mobile ne porta due in carcere Articoli correlati Leggi anche: Né consulente né magistrato: la vita sospesa di Emiliano (abbandonato dal Pd) Contro il Napoli il Var usa due pesi e due misure. Ma dopo l’1-1 la squadra è scomparsaVergara subisce molte entrate dure ma gli arbitri non gli fischiano mai un fallo a favore. Una raccolta di contenuti su Misure alternative Discussioni sull' argomento Sanzioni sostitutive e limite del giudicato: un’interessante pronuncia del GIP di Novara; Sospensione del procedimento con messa alla prova per una sola volta; Misure alternative sospese dal magistrato. La squadra mobile ne porta due in carcere; Pena detentiva breve: il giudice deve motivare il no ai lavori sostitutivi. Qualità dell’aria, nuove limitazioni. Sospese le misure emergenzialiA Ferrara vengono sospese le misure emergenziali e riprendono le limitazioni ordinarie. Si tratta dei divieti in vigore per il miglioramento della qualità dell’aria. Sulla base del Bollettino Arpae, ... ilrestodelcarlino.it La vittima era già oggetto da diverso tempo di richieste di misure alternative alla detenzione - facebook.com facebook Accolto concordato in appello, Montante non tornerà in carcere. Pena di 5 anni e 10 mesi, ma con detenzione subita potrà accedere a misure alternative #ANSA x.com