Le autorità hanno effettuato un intervento a Saione dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti riguardo a un costante movimento di persone nel pomeriggio e in serata. Durante l’operazione, sono stati trovati individui che tentavano di nascondere droga in bocca e di fuggire saltando dal soppalco di un edificio. L’intervento della Squadra Mobile ha portato alla chiusura di un’attività ritenuta coinvolta in attività illecite.

AREZZO – Le continue segnalazioni dei residenti per un anomalo viavai pomeridiano e serale hanno trovato conferma. Il 14 maggio 2026, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, operando in borghese, hanno assestato un duro colpo allo spaccio cittadino smantellando un vero e proprio ‘bazar’ della droga nel quartiere di Saione. L’operazione si è conclusa con l’arresto di tre cittadini nigeriani e il sequestro preventivo di un circolo ricreativo. Lo spaccio in strada e la droga nascosta in bocca. L’intervento è scaturito da un’attenta attività investigativa incentrata su un locale di proprietà di un cittadino nigeriano. Durante un appostamento, i poliziotti hanno notato un uomo, connazionale del titolare, fare la spola tra l’interno del circolo e la strada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Droga nascosta in bocca e fuga dal soppalco: il blitz della Squadra Mobile chiude un circolo a Saione

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