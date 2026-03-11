Jessie Buckley | La sposa di Frankenstein mi ha insegnato cosa significa amare senza paura Quando ho girato Hamnet portavo ancora dentro quell' energia

L'attrice ha dichiarato che il ruolo in La sposa di Frankenstein le ha insegnato cosa significa amare senza paura, un'esperienza che porta ancora con sé dopo aver girato Hamnet. Attualmente protagonista del remake diretto da Maggie Gyllenhaal, è in attesa della cerimonia degli Oscar, dove potrebbe ricevere una candidatura per il film. La sua carriera include anche il coinvolgimento in Hamnet, che le ha lasciato un’impronta significativa.

In attesa della cerimonia degli Oscar, dove potrebbe vincere con Hamnet, l'attrice è ora protagonista del remake (molto libero) di La moglie di Frankenstein, diretto da Maggie Gyllenhaal. E i due film, a sorpresa, hanno qualcosa in comune. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

