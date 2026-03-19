Tre sorelle, un omicidio e un processo (15 anni dopo): ci sono gli ingredienti per intrattenere in questa nuova serie spagnola di Netflix ma il risultato finale pecca con qualche eccesso di troppo "Un momento della giornata, specialmente col favore delle tenebre, può cambiare un'esistenza per sempre. Lo sanno bene gli sceneggiatori di cinema e TV che hanno trasformato questa dinamica in un format: da The Night Of a Obliterated fino a Into the Night. Si tratta di storie in cui un determinato lasso di tempo viene ripercorso dai personaggi attraverso ricordi distorti e, quindi, non sempre affidabili. A questo filone si aggiunge Quella Notte, la nuova serie spagnola Netflix tratta dal romanzo omonimo di Gillian McAllister e sviluppata da Jason George e Lara Sendim. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quella Notte su Netflix: recensione della serie spagnola, tra mistero, segreti ed eccessi

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Una raccolta di contenuti su Quella Notte

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