La solidarietà di scena al Bonci con lo spettacolo di flamenco Oz el otro mago

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 21 al Teatro Bonci si svolgerà lo spettacolo di beneficenza “Oz el otro mago”. L’evento è organizzato da Studio 524 e vede la partecipazione di artisti di flamenco. La serata si svolgerà con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di un progetto di solidarietà. La rappresentazione si concentrerà sulla danza flamenca, portando sul palco musica e movimenti tradizionali.