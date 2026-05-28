La solidarietà di scena al Bonci con lo spettacolo di flamenco Oz el otro mago
Venerdì 5 giugno alle 21 al Teatro Bonci si svolgerà lo spettacolo di beneficenza “Oz el otro mago”. L’evento è organizzato da Studio 524 e vede la partecipazione di artisti di flamenco. La serata si svolgerà con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di un progetto di solidarietà. La rappresentazione si concentrerà sulla danza flamenca, portando sul palco musica e movimenti tradizionali.
Al Teatro Bonci torna di scena la solidarietà a passi di flamenco. Venerdì 5 giugno alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo di beneficenza “OZ el otro mago” organizzato da Studio 524.Il ricavato della serata sarà devoluto all’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Bufalini di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La rassegna “Fiabe in Scena” al Teatro Apparte: in scena lo spettacolo "Il Mago di Oz"
Con la compagnia toscana Gli Omini si chiude la rassegna nel Foyer del teatro Bonci: in scena lo spettacolo "Omineide"Venerdì 10 aprile alle 19 si conclude nel Foyer del teatro Bonci la rassegna 'A teatro nel Foyer', organizzata per creare un contatto più diretto tra...
Si parla di: OZ el otro mago: spettacolo di beneficenza per l’Ospedale Bufalini venerdì 5 giugno al Teatro Bonci.
’Vendetta in Tibet’: la solidarietà va in scenaTantissime adesioni, teatro con posti esauriti, ma soprattutto tanta voglia di replicare considerato il successo raggiunto. E’ quanto registrato da Vendetta in Tibet, lo spettacolo solidale ospitato ... lanazione.it
In scena la festa della solidarietà. E oggi c’è il pranzo della VigiliaGli amici si vedono nel momento del bisogno: il Banco di solidarietà di Macerata ha regalato alle famiglie, insieme alla fondazione Colonna, una strenna natalizia, in occasione della festa alla ... ilrestodelcarlino.it