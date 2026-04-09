Con la compagnia toscana Gli Omini si chiude la rassegna nel Foyer del teatro Bonci | in scena lo spettacolo Omineide
Venerdì 10 aprile alle 19 si conclude nel Foyer del teatro Bonci la rassegna 'A teatro nel Foyer', organizzata per creare un contatto più diretto tra pubblico e artisti. L'ultimo spettacolo in programma è
Venerdì 10 aprile, alle ore 19, "Omineide" della compagnia toscana Gli Omini chiude al Teatro Bonci la rassegna 'A teatro nel Foyer', una novità di questa stagione teatrale nata con l'obiettivo di far incontrare spettatori e artisti in uno spazio più intimo della sala grande, con appuntamenti tra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Gli Omini sono Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Nascono nel 2015 come The Minis, facendosi conoscere con questo nome fino al 2021. Il 6 settembre 2019 esce per Sony Music il loro primo al - facebook.com facebook