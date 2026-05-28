Sinner è rimasto in homepage sui siti di informazione più a lungo rispetto alla copertura della guerra in Iran. La presenza del tennista italiano sulla pagina principale è durato molte ore, mentre le notizie sul conflitto iraniano sono passate in secondo piano. La differenza di attenzione tra i due temi evidenzia come l’interesse pubblico sia più concentrato su eventi sportivi rispetto alle crisi internazionali. Nessuna altra notizia ha avuto uno spazio così prolungato in prima pagina.

Oggi Sinner è rimasto in home page sui siti molto più in alto e per più tempo della guerra in Iran. Noi italiani conosciamo l’importanza delle priorità. Toyota registra il terzo calo mensile consecutivo delle vendite globali: l’azienda ha comunicato di aver venduto ad aprile 849.306 veicoli, in diminuzione del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. E voi direte: e sti cavoli? Eh no. Perché parliamo del primo produttore mondiale per volumi e se Toyota va male, il resto del mondo non va meglio. Sulle auto sta accadendo quello che è già successo con la natalità. Per decenni la “cultura” ha bombardato le nuove generazioni con messaggi contrari alla maternità e alla paternità, spingendo i giovani a sposarsi sempre più tardi e a figliare mai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra scopre le toghe politicizzate, che dire sui capi scout gay e Sinner: quindi, oggi…

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