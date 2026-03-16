Oggi si parla di diverse dichiarazioni pubbliche e prese di posizione. Una persona sostiene che Khamenei sia gay, mentre un’altra evidenzia che Mario Monti utilizza argomentazioni populiste del No per motivare il suo voto contro la riforma della giustizia. Le affermazioni sono state fatte in ambito pubblico e sono state oggetto di discussione tra i media e gli osservatori politici.

Adesso va bene tutto. Ma Mario Monti che usa le tesi populiste del No per spiegare perché voterà contro la riforma della giustizia mi sembra davvero, davvero troppo.. L’intervista a Giorgia Meloni a Quarta Repubblica dimostra che, oggettivante, la premier è l’unica che bisognerebbe mandare in tv per spiegare i motivi della riforma della giustizia. Sa come dire le cose in poco tempo, senza impappinarsi. Ha ragione lei nel sostenere che la sinistra e i suoi menestrelli la buttano sul fascismo e “la deriva illiberale” perché se entrassero nel merito della riforma dovrebbero ammettere che fino a poco tempo fa sostenevano, chi più chi meno, le stesse identiche cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Questa Meloni l’ha detta giusta, Khamenei è gay e Monti: quindi, oggi…

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