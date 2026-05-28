Il Benevento ha lasciato la Serie C dopo tre anni, terminando il suo periodo nel terzo livello del calcio italiano. La squadra ha affrontato problemi come stadi inadeguati, decisioni arbitrali contestate e difficoltà legate al formato del campionato. Ora si prepara a partecipare alla nuova categoria, chiamata B2, che rappresenta un passaggio importante nella sua storia.

“Vigorito, portaci via da questa categoria” non è stato solo un semplice coro da stadio, ma piuttosto una sorta di grido d’aiuto lanciato dalla tifoseria per non essere più costretta a fare i conti con la Serie C. La retrocessione dalla B del Bari e l’eliminazione nelle semifinali play off di Salernitana e Catania hanno ormai dato una fisionomia precisa al prossimo girone C di Serie C, dove il posto in paradiso sarà soltanto uno e bisognerà sgomitare per avere la meglio in quella che si preannuncia come una vera e propria “B2” con Cosenza, Casertana e Crotone a completare il plotone delle big. Per fortuna, tra bravura e meriti, la Strega non... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Serie C del Sud si trasforma in una B2: Benevento fuori al momento giusto

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