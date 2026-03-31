Il creatore della serie Sons of Anarchy ha dichiarato che al momento non ci sono piani concreti per un prequel, ma non lo esclude del tutto. Ha affermato che una eventuale produzione potrebbe essere realizzata quando le circostanze saranno favorevoli. La discussione sulla possibilità di un nuovo progetto deriva da alcune dichiarazioni recenti fatte dall’autore riguardo alle future iniziative legate alla serie.

Il creatore dello show con protagonista Charlie Hunnam è tornato a parlare della possibile realizzazione di un altro progetto. Kurt Sutter ha accennato alla possibilità che in futuro venga realizzata una serie prequel di Sons of Anarchy. Il produttore e creatore dello show cult aveva già in passato parlato di riportare sugli schermi il mondo dei motociclisti che hanno regalato il successo internazionale a Charlie Hunnam. Cosa potrebbe raccontare un progetto prequel Il potenziale show dovrebbe essere ambientato negli anni dopo il ritorno dal Vietnam di John Teller. La storia alla base del progetto prequel di Sons of Anarchy, infatti, dovrebbe raccontare le origini di SAMCRO e il modo in cui le sue nobili origini sono state accantonate per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sons of Anarchy, Kurt Sutter non esclude la serie prequel: "Verrà realizzata al momento il giusto"

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