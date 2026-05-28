La scusa delle indicazioni poi il furto della valigia | derubato il figlio del consigliere di Narendra Modi
Un uomo è stato derubato subito dopo essere arrivato a Roma, quando gli è stata rubata una valigia contenente effetti personali, carte di credito, computer e cellulare. La vittima, il figlio di un consigliere vicino al primo ministro, ha riferito che il furto è avvenuto poco dopo il suo arrivo. Secondo quanto raccontato, l’episodio sarebbe avvenuto con la scusa di fornire indicazioni prima del furto. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Nemmeno il tempo di arrivare a Roma ed è stato subito derubato. A sparire una valigia con all'interno effetti personali, carte di credito, computer e cellulare. A finire nel mirino non un turista qualunque ma il figlio di uno dei consiglieri del premier indiano Narendra Modi giunto in città per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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