La scusa delle indicazioni poi il furto della valigia | derubato il figlio del consigliere di Narendra Modi

Notizia in breve

Un uomo è stato derubato subito dopo essere arrivato a Roma, quando gli è stata rubata una valigia contenente effetti personali, carte di credito, computer e cellulare. La vittima, il figlio di un consigliere vicino al primo ministro, ha riferito che il furto è avvenuto poco dopo il suo arrivo. Secondo quanto raccontato, l’episodio sarebbe avvenuto con la scusa di fornire indicazioni prima del furto. La polizia sta indagando sull’accaduto.