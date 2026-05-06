L’India è sempre più a forma di Narendra Modi

In India, il partito di destra, nazionalista e induista, del primo ministro ha ottenuto numerose vittorie nelle recenti elezioni. La maggioranza dei seggi parlamentari è passata sotto il suo controllo, consolidando la sua presenza politica nel paese. La vittoria si è verificata in diverse regioni, rafforzando la posizione del partito a livello nazionale. La vittoria ha portato a un continuo sostegno alle politiche del leader in carica.

Il partito di destra, nazionalista e induista del primo ministro ha vinto molte delle ultime elezioni e governa in 21 stati su 36: un'egemonia con pochi precedenti Con la storica vittoria di domenica nello stato del Bengala Occidentale, il partito del primo ministro indiano Narendra Modi controlla 21 dei 36 stati indiani, in cui vive più del 70 per cento della popolazione (1,4 miliardi di persone). L’egemonia del Bharatiya Janata Party (BJP), partito nazionalista, induista e di destra, ha pochi precedenti. L’India è un paese enorme, nato nel 1947 come multiculturale, multireligioso e attento a preservare le enormi differenze degli stati che lo compongono.🔗 Leggi su Ilpost.it

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India’s Semiconductor Mission Gains Momentum | PM Narendra Modi on New Chip Ecosystem

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