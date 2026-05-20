Giorgia Meloni insieme a Narendra Modi | la premier posta il video con le caramelle Melody
La premier italiana ha condiviso su Instagram un video in cui si vede il primo ministro indiano consegnarle un regalo. Nel video, la premier commenta che Modi le ha portato delle toffee, definendole “ottime”. La scena si svolge durante un incontro ufficiale tra i due leader. La pubblicazione si concentra sul momento dello scambio tra i due, senza ulteriori dettagli su altri aspetti dell’incontro o sui contenuti delle discussioni.
"Il primo ministro Modi ci ha portato un regalo, davvero ottime toffee". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un breve video postato su Instagram con il primo ministro indiano Narendra Modi. Sorridente, la premier, fa vedere il pacchetto di caramelle che si chiamano "melody", hastag diventato virale un paio di anni fa quando Meloni postò un altro video con il premier indiano con i "saluti dal Melodi team" a margine del G7 tenutosi in Puglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
PM Modi Meets Giorgia Meloni In Rome For Dinner And Colosseum Visit During Five-Nation Tour
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