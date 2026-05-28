È stata inaugurata una targa commemorativa per il centenario della scuola statale dell’infanzia ’Buon Pastore’. La cerimonia ha incluso anche l’installazione di una targa dedicata ad Anna Callegari, fondatrice della scuola nel 1926. La scuola celebra ora cento anni di attività.

Per il centenario della scuola statale dell’infanzia ’Buon Pastore’ inaugurate le targhe commemorative dedicate ad Anna Callegari, fondatrice della scuola nel 1926. La scuola, che oggi conta due sedi, in via Patuelli, nel quartiere San Giuseppe, e in via Pavirani, nel quartiere San Biagio, celebra cento anni di storia, accoglienza, educazione e attenzione verso bambini e famiglie del territorio. Sulle targhe, donate dalla Banca di Credito Cooperativo, è inciso il nome di Anna Callegari che, nel 1926, con l’aiuto delle donne del Comitato Pro Protezione della Giovane e delle Suore del Buon Pastore - dalle quali la scuola prese il nome -, diede vita a una istituzione nata per sostenere donne e bambini fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scuola ’Buon Pastore’. Festa per i cento anni

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