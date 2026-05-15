Due inseparabili cuori oltre i cento anni | la festa da record per nonna Vincenza

Due anziani che hanno superato i cento anni festeggiano insieme, attirando l’attenzione di molti nel loro paese. La celebrazione si è svolta con una cerimonia semplice ma significativa, coinvolgendo familiari e amici nel ricordo di una vita lunga e condivisa. La festa ha visto la presenza di numerosi partecipanti che hanno portato doni e parole di augurio, rendendo il momento un’occasione di incontro tra generazioni. La coppia di nonni ha ricevuto attestati e riconoscimenti ufficiali per il loro contributo alla comunità.

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