Due inseparabili cuori oltre i cento anni | la festa da record per nonna Vincenza
Due anziani che hanno superato i cento anni festeggiano insieme, attirando l’attenzione di molti nel loro paese. La celebrazione si è svolta con una cerimonia semplice ma significativa, coinvolgendo familiari e amici nel ricordo di una vita lunga e condivisa. La festa ha visto la presenza di numerosi partecipanti che hanno portato doni e parole di augurio, rendendo il momento un’occasione di incontro tra generazioni. La coppia di nonni ha ricevuto attestati e riconoscimenti ufficiali per il loro contributo alla comunità.
TREPUZZI – Ci sono traguardi che superano la semplice cronaca per farsi testimonianza vivente di forza, resilienza e amore.La comunità di Trepuzzi ha vissuto uno di questi momenti magici ieri, 14 maggio, quando Vincenza Longo ha ufficialmente varcato la soglia del secolo di vita, circondata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE LÍDERES AUTÓCTONES NO CAMPO MISSIONÁRIO Missionário Fabiano Nicodemo
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