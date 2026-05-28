Un nuovo contratto quadriennale è stato firmato con l’allenatore della nazionale scozzese, che ora guiderà la squadra almeno fino alla Coppa del Mondo 2030. La firma è stata annunciata recentemente e stabilisce l’accordo fino al 2026. La decisione segue le voci di prolungamento e conferma la volontà di mantenere l’allenatore in carica per il prossimo ciclo internazionale.

2026-05-28 14:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Steve Clarke ha firmato un nuovo contratto per guidare la Scozia fino alla Coppa del Mondo 2030. Il precedente accordo di Clarke sarebbe dovuto scadere dopo la finale di quest’estate negli Stati Uniti, Canada e Messico – la prima apparizione della Scozia sulla scena mondiale dal 1998 – ma ora supervisionerà i loro tentativi di raggiungere l’Europeo tra due anni e la successiva Coppa del Mondo. La durata dell’accordo è una notevole dimostrazione di fiducia in Clarke, che è subentrato nel 2019 e potrebbe ora diventare il capo della Scozia più longevo della storia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Scozia vincola il boss Steve Clarke con un nuovo contratto quadriennale

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