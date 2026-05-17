La nazionale scozzese si prepara a partecipare alla sua prima Coppa del Mondo dal 1998, un evento che suscita grande attenzione tra i tifosi. Secondo il capitano, Andy Robertson, il successo nel percorso di qualificazione si deve principalmente al lavoro dell’allenatore Steve Clarke, che ha avuto un ruolo fondamentale nel cambiare l’approccio e la mentalità della squadra. La squadra ha mostrato una maggiore coerenza sotto la guida di Clarke, che ha seguito con attenzione i piani e le strategie previste prima dell’inizio del ciclo di preparazione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La Scozia si dirige alla sua prima Coppa del Mondo da France 98 quest’estate e per quanto riguarda lo skipper Andy Robertson, l’allenatore Steve Clarke merita un enorme credito per aver trasformato la mentalità e la coerenza della squadra. Clarke ha assunto la guida della nazionale scozzese nel 2019 e ha posto fine a un ciclo di campagne di qualificazione fallite e ha la speranza del Tartan Army di uscire dalla fase a gironi della Coppa del Mondo per la prima volta nella sua storia. Robertson, che ha fatto il suo debutto in nazionale nel 2014, è stato una parte fondamentale di questa era di transizione e ritiene che l’atmosfera intorno alla squadra quest’estate sia completamente diversa da quella in cui è entrato per la prima volta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “È uno sforzo collettivo in termini di qualità dei giocatori che abbiamo, ma inizia e finisce con l’allenatore in termini di ciò che aveva previsto, e lo ha visto attraverso” Andy Robertson sull’impatto di Steve Clarke con la Scozia

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