La scimmia antropoMorta Olivia Ninotti presenta il suo libro a il Germoglio
Sabato 30 maggio, a Il Germoglio in via Bubba 25, l’autrice Olivia Ninotti presenterà il suo libro intitolato La scimmia antropoMorta. L’evento è promosso da la casa editrice Solferino.
Solferino è lieta di segnalare l’incontro con l’autrice Olivia Ninotti che presenterà il libro La scimmia antropoMorta sabato 30 maggio a Il Germoglio, via Bubba 25. Appuntamento alle ore 11.«Pensiamo di essere superiori ma tendiamo a dimenticare che siamo in fondo delle scimmie anomale.» In un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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