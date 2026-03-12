Luciano Pignataro presenta il suo libro La cucina napoletana

Venerdì 13 marzo alle 19:00, presso il Vega Palace di Carinaro, si terrà un evento del salotto letterario Vega Cultura. Luciano Pignataro, giornalista e scrittore, presenterà il suo libro intitolato “La cucina napoletana”. L’appuntamento prevede un confronto diretto tra l’autore e il pubblico, con la partecipazione di chi desidera approfondire il contenuto dell’opera pubblicata da Hoepli.

Tra i più autorevoli comunicatori e divulgatori del giornalismo enogastronomico italiano, Pignataro firma un volume che racconta Napoli attraverso la sua tradizione gastronomica, dove “’o magnà” non è soltanto nutrimento, ma linguaggio, identità e rito quotidiano. Un viaggio che attraversa storie, prodotti, vini e culture, restituendo il rapporto profondo tra i napoletani e il cibo, elemento centrale della vita sociale e familiare della città. Protagoniste dell’evento saranno proprio Le Cantine Federiciane, che presenteranno una collezione speciale di bottiglie magnum celebrative realizzate nell’ambito del progetto Flegreo-Art e dedicate alla città di Napoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

La cucina napoletana tra storia e sapori: a Carinaro si presenta il libro di Luciano PignataroVenerdì 13 marzo, alle 19, il Vega Palace di Carinaro ospiterà un nuovo appuntamento del salotto letterario Vega Cultura: il giornalista e scrittore...

La cucina napoletana sposa i sapori romagnoli: a 39 anni realizza il suo sogno e apre un'attività gastronomicaLa tradizione della cucina romagnola incontra i sapori della gastronomia napoletana dando vita a una nuova attività nel cuore del quartiere di San...

Vega Cultura, Luciano Pignataro presenta il libro La cucina napoletanaVenerdì 13 marzo 2026, alle ore 19:00, a Carinaro (CE), presso Vega Palace (Viale della Logistica, snc), è in programma un nuovo appuntamento del salotto ...

La Cucina Napoletana di Luciano Pignataro in libreria con HoepliLa Casa editrice Hoepli ha deciso di ripubblicare la seconda edizione de La Cucina Napoletana di Luciano Pignataro dopo il successo della prima del 2016 andata completamente esaurita. Il volume si ...

