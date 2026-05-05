Oltre la rete | Carlo Devoti presenta il suo libro in Fondazione
Martedì 12 maggio alle 17:30 si svolgerà presso l'auditorium della Fondazione di Piacenza Vigevano la presentazione del libro “Oltre la rete - Imparare la vita giocando” scritto da Carlo Devoti. La manifestazione si svolgerà nella sede della Fondazione e sarà aperta al pubblico.
Martedì 12 maggio alle ore 17,30 all'auditorium della Fondazione di Piacenza Vigevano si terrà la presentazione del libro “Oltre la rete - Imparare la vita giocando” di Carlo Devoti.Perché questo libro«Quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere la mia testimonianza di vita.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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