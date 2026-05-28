Il killer ha usato un asciugamano per pulirsi dal sangue e avvolgere l’arma. Gli esperti di Andrea Sempio hanno contestato l’ipotesi che l’aggressore sia tornato nel vano scale per controllare la posizione della vittima, ritenendola poco coerente con le evidenze fisiche trovate sulla scena.

Garlasco (Pavia) – Una “ipotesi poco coerente con il quadro delle evidenze fisiche” quella “secondo cui l’aggressore sarebbe tornato verso il vano scale per verificare la posizione della vittima”. Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio, ‘smonta’ così uno dei nodi centrali per la tesi accusatoria della Procura di Pavia nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Perché quel tornare all’apice delle scale per osservare dall’alto il corpo della vittima, nella ricostruzione dell’accusa viene messo in relazione diretta con l’impronta palmare 33, appunto sul muro della scala (attribuita... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scena del crimine secondo gli esperti di Andrea Sempio: “Il killer usò un asciugamani per pulirsi dal sangue e avvolgere l’arma”

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CASO GARLASCO, AUDIO CHOC: ALLE 9.30… I PM: SEMBRA INDICARE LORA DELLOMICIDIO

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Garlasco, per gli inquirenti Sempio tornò sulla scena del crimine (e non per caso)Gli inquirenti hanno accertato che Andrea Sempio si trovava di nuovo sulla scena del crimine, secondo quanto emerso dalle indagini.

Temi più discussi: Garlasco, cosa non torna nelle indagini su Andrea Sempio?; Caso Garlasco, domani nuove consulenze: difesa di Sempio vuole smontare le accuse della Procura; Andrea Sempio, la difesa: Impossibile che il killer sia tornato sulle scale da Chiara Poggi. Scena del crimine incompatibile con le prove; Garlasco, Sempio non si farà interrogare. I legali: Quella scarpa non è sua. E i soliloqui erano commenti, non confessioni.

Zanella: Andrea Sempio in quella scena del crimine c'è con il dna sotto le unghie di Chiara e con l'impronta 33.. #dentrolanotizia #vitaindiretta #garlasco x.com

La scena del crimine secondo gli esperti di Andrea Sempio: Il killer usò un asciugamani per pulirsi dal sangue e avvolgere l’armaLa consulenza affidata ad Armando Palmegiani smonta alcuni punti centrali della consulenza della Procura: l’assassino non è tornato sulle scale, nessuna traccia di calpestio dalla cucina alla cantin ... ilgiorno.it

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Andrea Sempio, svelate le agende segrete: Fotina di c. Ne rubai di più belle. Le mie paure più grandi? Perdere il controllo. Ecco cosa scrivevaLa mia vita ha passato sfighe, sfortune, risate, merda e colpi di culo. Ho un disperato bisogno di approvazione. Scrive così Andrea Sempio in una delle 152 pagine ... leggo.it