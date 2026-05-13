Gli inquirenti hanno accertato che Andrea Sempio si trovava di nuovo sulla scena del crimine, secondo quanto emerso dalle indagini. La sua presenza in quel luogo è stata confermata attraverso le verifiche effettuate. Secondo le fonti ufficiali, Sempio non è considerato colpevole fino a un’eventuale sentenza. Le forze dell’ordine continueranno a seguire le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Nei classici della letteratura poliziesca, il colpevole torna sempre sul luogo del delitto. Ora, Andrea Sempio non sarà colpevole finché una sentenza non dirà il contrario. Innocente fino a prova contraria, appunto. Nel frattempo, la Procura di Pavia si appresta a costruire uno degli snodi più stringenti dell’impianto accusatorio contro il 38enne, che i pm Civardi, De Stefano e Rizza vogliono portare a processo come vero assassino di Chiara Poggi – uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 con almeno 12 colpi alla testa e al volto, delitto per cui Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva nel 2015. Un verbale che non torna. Il punto è geometrico prima ancora che giudiziario.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, per gli inquirenti Sempio tornò sulla scena del crimine (e non per caso)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, il giallo della donna con la borsa sulla scena del crimine - Ore 14 Sera 20/11/2025

Notizie correlate

Caso Garlasco verso la chiusura delle indagini su Sempio: ‘Stasi non era sulla scena del crimine’Le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio si avviano verso la chiusura.

Garlasco, verso chiusura indagini e richiesta rinvio a giudizio per Sempio, inquirenti: "Stasi non sulla scena del delitto"Secondo la ricostruzione dei magistrati e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, non sarebbero emersi elementi che collochino sulla...

Temi più discussi: Delitto Garlasco, pm: in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere; Garlasco, secondo i pm in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere; Il foglietto con gli appunti del delitto di Garlasco gettato da Sempio nei rifiuti (e recuperato dagli inquirenti): Da cucina a sala, colpi, assassino; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio.

Al di là di qualsiasi cosa si possa pensare del caso Garlasco, io onestamente mi domando per quale ragione siano state diffuse al pubblico le intercettazioni ambientali di Sempio. Non si capisce una mazza, ovviamente gli inquirenti le avranno ascoltate con il x.com

Non serve separare le carriere: perché la vera riforma della giustizia deve partire dagli errori di Garlasco reddit

Garlasco, per gli inquirenti Sempio tornò sulla scena del crimine (e non per caso)Sempio tornò in via Pascoli il giorno del delitto di Garlasco: la Procura di Pavia smonta la sua versione con una piantina ... panorama.it

Garlasco, Stasi agli inquirenti: Chiara non mi ha mai parlato di Sempio né delle strane chiamateAlberto Stasi sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025: Chiara non gli aveva mai parlato di Sempio né delle strane chiamate. blogsicilia.it