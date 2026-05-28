La Scandone non si ferma più | Matera battuta finale conquistata

Notizia in breve

La Scandone Avellino ha vinto la gara 2 della semifinale playoff contro Virtus Matera con il punteggio di 77-53. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto locale. La squadra di casa ha dominato l’incontro, mantenendo il vantaggio per tutta la durata del match. Con questa vittoria, la formazione avellinese ha conquistato l’accesso alla finale.