La Scandone non si ferma più | Matera battuta finale conquistata
La Scandone Avellino ha vinto la gara 2 della semifinale playoff contro Virtus Matera con il punteggio di 77-53. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto locale. La squadra di casa ha dominato l’incontro, mantenendo il vantaggio per tutta la durata del match. Con questa vittoria, la formazione avellinese ha conquistato l’accesso alla finale.
Tempo di lettura: 4 minuti Prestazione da grande squadra per la Scandone Avellino che, in un Del Mauro gremito e trascinante, domina gara 2 della semifinale playoff superando nettamente la Virtus Matera con il punteggio di 77-53. Un successo autoritario che consente ai biancoverdi di chiudere la serie e conquistare l’accesso alla finale, dove affronteranno la Viola Reggio Calabria. Sugli spalti del Del Mauro, tra il pubblico delle grandi occasioni, presente anche il neo sindaco di Avellino Nello Pizza, a testimonianza dell’entusiasmo e del clima di grande partecipazione attorno alla squadra biancoverde. La formazione di coach Ciro Dell’Imperio mette subito in chiaro le proprie intenzioni, imponendo sin dai primi possessi intensità difensiva, aggressività e grande ritmo offensivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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