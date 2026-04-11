La Scandone Avellino non si ferma più | decima vittoria di fila al Del Mauro

La squadra di Avellino ha ottenuto la decima vittoria consecutiva battendo Tiber Roma con il punteggio di 86-73. La partita si è svolta al Palazzetto del Del Mauro ed è stata caratterizzata da un confronto intenso e a tratti combattuto tra le due formazioni. Con questa vittoria, la squadra conferma il proprio momento positivo in campionato, mantenendo alta la serie di successi.

La Scandone Avellino conferma il proprio straordinario momento di forma e centra la decima vittoria consecutiva superando la Tiber Roma al termine di una gara intensa e a tratti combattuta: 86-73 il risultato finale. I biancoverdi consolidano così il loro percorso di crescita, imponendo ritmo e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Scandone Avellino, ottava meraviglia: Benevento si arrende al Del Mauro 84-58 Ritorno trionfale della Scandone Avellino al Del Mauro: schiacciata la Klass SennoriI biancoverdi lanciano un segnale forte alle dirette concorrenti e si candidano con prepotenza a recitare un ruolo da protagonista in questa seconda...