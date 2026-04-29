Jannik Sinner prosegue la sua serie positiva al torneo di Madrid, dove ha superato il tennista Jodar con un punteggio di 6-2, 7-6, conquistando così la semifinale. La vittoria rappresenta la sua ventunesima consecutiva e la sua quarta semifinale nei tornei Masters 1000. Con questa prestazione, il giocatore italiano ha raggiunto un record personale nel circuito.

Jannik Sinner continua la sua corsa inarrestabile e conquista la semifinale al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro supera il giovane spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 6-2 7-6 al termine di un match tutt’altro che banale, soprattutto nel secondo set. Dopo un avvio equilibrato, Sinner cambia marcia dal 2-1 per Jodar e infila cinque game consecutivi, strappando due volte il servizio all’avversario. Nonostante qualche passaggio a vuoto – con due palle break annullate – il numero uno del mondo chiude il primo parziale 6-2 in 44 minuti, mostrando solidità e freddezza nei momenti chiave. La seconda frazione è decisamente più combattuta. Jodar alza il livello e mette sotto pressione Sinner, che però si salva nei momenti più delicati annullando ben cinque palle break.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Madrid, Sinner non si ferma più: Jodar battuto e semifinale conquistata

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