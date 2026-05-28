La Sangiovannese premiata a Castiglion Fiorentino per la vittoria della Coppa Italia Eccellenza
La Sangiovannese ha vinto la Coppa Italia Eccellenza e ricevuto il premio a Castiglion Fiorentino. La squadra è stata premiata durante una cerimonia al Teatro Mario Spina. La vittoria è stata ufficializzata dopo la finale disputata nelle ultime settimane. La società ha ritirato il trofeo tra gli applausi dei presenti. Nessun dettaglio su altri eventi o dichiarazioni dei protagonisti.
Arezzo, 28 maggio 2026 – Serata di prestigio per la Sangiovannese al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove la società biancoazzurra ha ricevuto un importante riconoscimento dagli organizzatori di “Calcio Dilettanti” per la conquista della Coppa Italia Eccellenza, ottenuta il 17 dicembre 2025. A rappresentare il club durante la cerimonia sono stati il presidente del Comitato Biancoazzurro, Martino Neri, e il presidente della Sangiovannese 1927, Giovanni Serafini, che hanno ritirato il premio a nome della società. Il riconoscimento celebra una stagione particolarmente significativa per il Marzocco, culminata con il successo nella competizione regionale, considerato uno dei traguardi più importanti raggiunti dal club negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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