la sangiovannese premiata a castiglion fiorentino per la vittoria della coppa italia eccellenza

Notizia in breve

La Sangiovannese ha vinto la Coppa Italia Eccellenza e ricevuto il premio a Castiglion Fiorentino. La squadra è stata premiata durante una cerimonia al Teatro Mario Spina. La vittoria è stata ufficializzata dopo la finale disputata nelle ultime settimane. La società ha ritirato il trofeo tra gli applausi dei presenti. Nessun dettaglio su altri eventi o dichiarazioni dei protagonisti.